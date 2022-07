Sommerkonzert im Schlosshof

„Music is not what I do, it’s who I am…“

Das gilt auch für die Musiker der Coverrock-Formation WildOne aus dem Ostalbkreis. Spielfreude, Bühnenpräsenz und eine brutale Musikergemeinschaft. All dies lässt die zwölfköpfige Band Auftritt für Auftritt das Publikum live miterleben.

Wild One nach dem Motto: Wer hier noch ruhig steht….tanzt aus der Reihe!!

12 Musiker mit 6 Vokalisten im Chor- und Leadgesang, einer kraftvolle Rhytmussektion und einem 4-köpfigen Bläsersatz. Eine Konstellation, die die Band deutlich von anderen absetzt.

Der Förderverein der Erich-Kästner-Schule übernimmt die Bewirtung mit frischen, leckeren Flammkuchen und kühlen Getränken.