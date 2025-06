Sommerkonzert "Junge Talente"

Das diesjährige Sommerkonzert des Reutlinger Kammerorchesters wird von jungen Talenten geprägt. Obwohl sie erst 17 Jahre alt ist, hat Elisabeth Namchevadze, die Solistin des Abends, bereits in vielen europäischen Ländern und den USA konzertiert. Aktuell ist sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart bei Professor Hans-Peter Stenzl.

Auch Delphine von Schauroth war Pianistin und 17 Jahre alt, als Felix Mendelssohn Bartholdy, selber gerade mal 22 Jahre alt, ihr sein erstes Klavierkonzert in g-Moll widmete. Eingerahmt wird dieses mitreißende Konzert von Werken des französischen Komponisten Georges Bizet. Der war übrigens auch gerade 17 geworden, als er 1855 mit der Komposition seiner „Symphonie en ut“ begann.