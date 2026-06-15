Sommerkonzert: Klavierabend

Kloster Bebenhausen Im Schloß, 72074 Tübingen

Das Kulturreferat der Eberhard Karls Universität hat in seiner über 60-jährigen Geschichte eine Vielzahl von Orchestern, Kammermusikensembles und Solisten nach Tübingen eingeladen. 

Programm:

Matthias Kirschnereit

Mendelssohn Lied ohne Worte B-Dur op. 67 Nr. 3

Mendelssohn Variations sérieuses d-moll op. 54

Wagner Sonate für das Album von Frau M.W.

Bruckner Erinnerung

Chopin Nocturne cis-moll op. posth.

Chopin Scherzo b-moll op. 31

Brahms Sonate Nr. 3 f-moll op. 5

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Kloster Bebenhausen Im Schloß, 72074 Tübingen
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