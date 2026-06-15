Sommerkonzert: Klavierabend

Das Kulturreferat der Eberhard Karls Universität hat in seiner über 60-jährigen Geschichte eine Vielzahl von Orchestern, Kammermusikensembles und Solisten nach Tübingen eingeladen.
Programm:
Matthias Kirschnereit
Mendelssohn Lied ohne Worte B-Dur op. 67 Nr. 3
Mendelssohn Variations sérieuses d-moll op. 54
Wagner Sonate für das Album von Frau M.W.
Bruckner Erinnerung
Chopin Nocturne cis-moll op. posth.
Chopin Scherzo b-moll op. 31
Brahms Sonate Nr. 3 f-moll op. 5
Info
Kloster Bebenhausen Im Schloß, 72074 Tübingen
Konzerte & Live-Musik