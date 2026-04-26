Sommerkonzert - Musicals in concert

Die Würth Philharmoniker beschließen ihre neunte Saison auch in diesem Jahr mit einem mitreißenden Sommerkonzert auf der großen Bühne des Carmen Würth Forum.

Unter der Leitung von Claudio Vandelli lädt das Orchester zu einem musikalischen Abend voller Energie, Emotion und großer Unterhaltung ein.

Gemeinsam mit den renommierten Musicalstars Nazide Aylin und Drew Sarich begeben sich die Würth Philharmoniker auf eine musikalische Reise durch die faszinierende Welt der Musicals. Das Publikum darf sich auf Songs und Melodien unter anderem aus „Les Misérables“, „Jesus Christ Superstar“, „Jekyll & Hyde“ und „The Greatest Showman“ freuen.

Unvergessliche Höhepunkte aus mehreren Jahrzehnten Musicalgeschichte verschmelzen mit dem sinfonischen Klang eines großen Orchesters zu einem außergewöhnlichen Sommerabend – stimmungsvoll, brillant und voller musikalischer Strahlkraft.

Mit Werken von Claude-Michel Schönberg, Andrew Lloyd Webber, Richard Rodgers/Oscar Hammerstein und anderen

Nazide Aylin | Gesang

Drew Sarich | Gesang

Claudio Vandelli | Dirigent

Würth Philharmoniker