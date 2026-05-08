Sommerkonzert "Speechless"

Upgestimmt lädt zu Sommerkonzerten unter dem Motto „Speechless“

Mit zwei stimmungsvollen Sommerkonzerten lädt der Chor Upgestimmt Anfang Juli sein Publikum zu einer besonderen musikalischen Reise ein.

Unter dem Motto „Speechless“ stehen am 4. und 5. Juli jeweils ab 19 Uhr Lieder im Mittelpunkt, die berühren, überraschen und zum Nachdenken anregen.

„Nichts verbindet Menschen so sehr wie schöne Töne“, sagte einst M. Arts. Genau diesem Gedanken fühlen sich die Sängerinnen und Sänger von Upgestimmt verpflichtet.

Mit ihrem abwechslungsreichen Konzertprogramm möchten sie Menschen zusammenbringen und zeigen, wie Musik Grenzen von Zeit, Sprache und Herkunft überwinden kann.

Das Publikum erwartet eine facettenreiche Auswahl an Songs aus verschiedenen Jahrzehnten und Kulturen.

Die musikalische Zeitreise reicht von einem deutschsprachigen Titel aus dem Jahr 1972 bis hin zu einem aktuellen Welterfolg aus Südkorea aus dem Jahr 2025, der mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen – darunter Golden Globe, Grammy und Oscar – geehrt wurde.

Auch inhaltlich bietet das Programm eine große Bandbreite:

Es erzählt von Liebe und Sehnsucht, von gescheiterten Flugversuchen, Selbstzweifeln und Akzeptanz sowie von der Hoffnung auf eine bessere Welt. Mal gefühlvoll und nachdenklich, mal mitreißend und energiegeladen – die Stücke versprechen abwechslungsreiche Konzertabende voller Emotionen. Vielleicht wird dabei tatsächlich die Eine oder der Andere vor Begeisterung „speechless“, also sprachlos.

Der Auftakt findet am 4. Juli als Open-Air-Konzert im Kurpark Bad Überkingen statt. Für das leibliche Wohl sorgen Marco Fierro mit seinem Food Truck sowie Justin D’Addiego vom Bistro am Park mit Snacks und Eis.

Das zweite Konzert folgt am 5. Juli im Gemeinschaftshaus Türkheim, wo ebenfalls der Food Truck von Marco Fierro die Gäste kulinarisch verwöhnt. Getränke werden an beiden Abenden von den Helferinnen und Helfern des Chors angeboten.

Der Einlass ist jeweils um 18 Uhr. Sollte das Wetter am Samstagabend keinen Konzertgenuss unter freiem Himmel zulassen, wird die Veranstaltung nach Türkheim ins Gemeinschaftshaus verlegt.

Über eine mögliche Verlegung informiert Upgestimmt rechtzeitig über die sozialen Medien sowie die Tagespresse.

Mit großer Vorfreude blickt der Chor auf zwei Sommerabende voller Musik, Begegnungen und besonderer Momente – und lädt alle Musikbegeisterten herzlich dazu ein.