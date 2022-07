Sommerkonzert: Tiny Tones

Funk & Soul

Nach langer Pause ist es endlich wieder soweit und die Tiny Tones sind zurück im Bürgergarten.

Auch innerhalb der Band könnte die Vorfreude kaum größer sein, um endlich wieder an altbekannter Wirkungsstätte vor Live-Publikum auftreten zu können. Daher wird es wieder die geballte Ladung an Funk und Soul, gespickt mit Hip-Hop- und Elektro-Klängen, zu hören geben. Auch einige brandneue Songs wird die Band wieder im Gepäck haben. Es darf also endlich wieder mit den Tiny Tones ausgiebig in einen lauen Sommerabend gerockt und gegroovt werden.

Eintritt frei