Sommerkonzert: "Zeit im Fluss"

Die Liederlust Mettingen lädt zu ihrem traditionellen Sommerkonzert ins Evangelische Gemeindehaus Mettingen ein.

Unter dem Motto „Zeit im Fluss“ präsentiert der Chor ein abwechslungsreiches Programm, das die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Reise durch die verschiedenen Stationen des Lebens mitnimmt.

Mit Liedern wie „Circle of Life“, „Lean on Me“, „Tears in Heaven“, „Über sieben Brücken“ oder „When I’m 64“ spannt das Konzert einen Bogen von Lebensfreude und Gemeinschaft über Aufbruch und Abschied bis hin zu Erinnerungen an gemeinsam verbrachte Zeit. Berührende Balladen wechseln sich mit bekannten Klassikern und mitreißenden Rhythmen ab und machen den Abend zu einem besonderen musikalischen Erlebnis.