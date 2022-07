Sommerkonzert: Zydeco Annie & The Swamp Cats

Rendez-Vous à New Orleans: Cajun- und Zydecomusik aus Louisiana

Verführt durch die reichhaltige musikalische Kultur der Stadt, gepaart mit den eigenen Wurzeln und zahlreichen Erfahrungen, entfachen Zydeco Annie & The Swamp Cats in ihren eigens komponierten Songs ein Feuerwerk an farbenfroher Lebenslust, sehnsuchtsvoller Hingabe und pulsierender Energie.

Anja Baldauf alias Zydeco Annie stammt aus einer Akkordeonfamilie, seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst, in New Orleans hat sie sich verliebt, in unendliche Sehnsucht und sprühende Lebensfreude und verbindet dies mit ihrer Ernsthaftigkeit des Musizierens und ihrer Liebe zum Instrument zu einem grandiosen Ganzen.

Helt Oncale, geboren und aufgewachsen in New Orleans, erlernt sein Handwerk in den Künstlerkneipen des "French Quarter" und spielt mit den Besten der Besten in den Clubs der "Bourbon Street".

Eintritt frei