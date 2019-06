Sommerkonzert

Ein Profi-Quintett oder Sextett aus dem Raum Basel, dessen Musiker die kubanischen Rhythmen bereits mit der Muttermilch in sich eingenommen haben. Der einzige Nicht-Latino, ein Schweizer mit spanischem Namen Jorge Hurter, beschäftigt sich seit über zehn Jahren in seiner Musikerlaufbahn mit dem kubanischen Nationalinstrument- der tres cubano.

Vor vier Jahren hat er LOS CAPITANES DEL SON mit kubanischen Musikern aus dem Umfeld von „ Mercado Negro“ gegründet, mit der Idee, Mitteleuropa mit feurigem und authentischem Son noch etwas mehr aufzuwärmen! Lieder und Leidenschaft aus Kuba!

Für Tanzwillige bietet die Tanzschule von Michael Lewerenz „Salsa Tanzschule Lewerenz“ aus Ansbach wieder Tanzkurse in Salsa an. Diesmal sogar zwei Kurse: Für Anfänger einen Einführungs- /Auffrischungskurs in Salsa von 17.30 Uhr- 18.30 Uhr und einen Mittelstufenkurs ab 18.45 Uhr- 19.45 Uhr. Diese finden im Kultursaal statt.

Es wird den ganzen Abend wieder sommerliche Cocktails und ein Häppchen-Buffet passend zur Kubanischen Nacht geben.

Die Bewirtung übernimmt die Klasse 8 R der Schule Schrozberg. Den Schülern soll mit dem Erlös ein Teil des Schullandheims finanziert werden.