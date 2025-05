Bei ihrem diesjährigen Sommerkonzert schwelgen die Würth Philharmoniker in der Melancholie des Tango und entführen das Publikum in die rhythmische Klangwelt des Tanzes.

Das Gefühl der Leidenschaft, das er beim Anblick iberischer Tänzer verspürte, wollte Emmanuel Chabrier beim Publikum mit seinem populärsten Stück „España“ wecken. Tango ist mehr als Musik, es ist eine Kultur — und das Leben selbst. Das spiegelt sich in Astor Piazzollas „Oblivion“ und „Libertango“ sowie in den lateinamerikanischen Melodien wider, die Bernstein in seinen „Sinfonischen Tänzen“ verarbeitet. Deren Grundlage bildet seine eigene Musik aus dem weltweit ersten Musical „West Side Story“. Der Magie und den hypnotischen Klängen von Ravels „Boléro“ kann man sich nur schwer entziehen. Unter ihrem Chefdirigenten Claudio Vandelli bringen die Würth Philharmoniker bei diesem Konzert alle Elemente des Tanzes auf die Bühne: Leidenschaft, Rhythmus und Musik. Begleitet werden sie von professionellen Tänzerinnen und Tänzern.

Emmanuel ChabrierEspañaAstor PiazzollaVerano Porteño aus „Las cuatro estaciones porteñas”OblivionLibertangoLeonard BernsteinSinfonische Tänze aus „West Side Story“Maurice RavelBoléro Claudio Constantini | BandoneonClaudio Vandelli | Dirigent Würth Philharmoniker