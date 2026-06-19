Sommerkonzert

Forum Mitte Blumenstraße 11, 71332 Waiblingen

Seit vielen Jahren findet im Juli das Sommerkonzert von Vocal-X im Innenhof des Forum Mitte statt.

Der Chor begeistert mit einem Programm aus Gospelmusik und anderen Stücken moderner Chormusik. Für das Freiluftkonzert am  hat der Chor wieder eine tolle Musikmischung zusammengestellt. Bewirtet wird beim Konzert mit Würsten vom Grill, Pommes Frites und Getränken. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in den Räumlichkeiten des Forum Mitte statt.

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Forum Mitte Blumenstraße 11, 71332 Waiblingen
Konzerte & Live-Musik
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