Sommerkonzert 2026 - Zwischen Tanz und Traum

Das Klaviertrio Vlannina del Porto lädt zu einem abwechslungsreichen Sommernachtstraum im Fleiner Rathaus ein.

Auf dem Programm steht zu Beginn das Trio Nr. 1 von J. Haydn, ein typisches Werk der Wiener Klassik und berühmt für sein feuriges Rondo all'Ongarese. Das Notturno in Es von Franz Schubert entführt uns in schwebend-nächtliche Klangwelten voller Sehnsucht, die sich in Rachmaniows Trio elegiaque, geschrieben als Erinnerung und Homage an den Freund Tschaikowski, dessen musikalische Sommerbilder aus den Jahreszeiten ebenfalls erklingen, zu melancholische leidenschaftlicher Stimmung vertieft. Den Abschluss bildet die Café Music von Paul Schoenfeld. Hier verschmelzen klassisches Klaviertrio, hochkarätiger Jazz und mitreißender Tango zu einem mitfreißenden und modernen Sound, der niemanden still sitzen lässt.

Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:00 Uhr