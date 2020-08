Sommerkonzerte 2020 - Eine Künstlerliebe

Eine Künstlerliebe

Yuko Abe-Haueis | Klavier

Angelika Weller-Sathi | Lesung

„Welch eine unsympathische Frau, diese Sand! Ist das denn wirklich eine Frau? Ich möchte es bezweifeln!“

„Sagen Sie, dieser Chopin – ist das ein Mädchen?“

Im Oktober 1836 lernten sich Frédéric Chopin und die französische Schriftstellerin George Sand auf einer von Franz Liszt ausgerichteten Abendveranstaltung kennen. Die Reaktionen ihrer ersten Begegnung lassen kaum erahnen, dass aus beiden zwei Jahre später ein Liebespaar wurde. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an: so auch der feingeistige, sanftmütige Chopin und Sand, eine Galionsfigur der Pariser Bohème, die gern durch männliche Attitüden provozierte. Das Konzert lässt Sie eintauchen in diese neun Jahre währende Beziehung, die geprägt war vom Leben in Paris und Sommeraufenthalten auf Sands Landsitz in Nohant. Yuko Abe-Haueis wird Werke von Frédéric Chopin spielen, Angelika Weller-Sathi liest aus dem literarischen Œuvre George Sands.

Programm

Ouverture

Einleitung Der polnische Musikpoet

Prelude op. 28 Nr. 4

Die provokante George Sand, verliebt und zögerlich

Berceuse op. 57

Mallorca, bezaubernd und ungesund

Walzer op. 64 Nr.1 und op. 64 Nr. 2

Winter und Flucht aus Mallorca

Nocturne op. 48 Nr. 1

Chopin, Ästhet und Salonlöwe

Fantaisie Impromptu op. 66

Chopins Persönlichkeit

Nocturne cis-moll Op posth

