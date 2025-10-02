Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung

Lassen Sie den Feierabend bei einem besonderen Weinmoment ausklingen!

Unser Afterwork Weinabend lädt Sie ein, in entspannter Atmosphäre verschiedene Weine zu probieren - immer mit einem neuen, spannenden Thema. Dazu gibt es köstlichen Flammkuchen, würzigen Bergkäse und einen wechselnden Eintopf.

Was Sie erwartet:

Weinvielfald - Jeden Monat ein neues Motto

Kuinarische Begleitung - Flammkuchen, Bergkäse und ein saisonaler Eintopf

Ungezwungene Atmosphäre - perfekt zum Abschalten & Genießen

Kommen Sie vorbeil, genießen Sie außergewöhnliche Weine & Lassen Sie den Tag entspannt ausklingen.