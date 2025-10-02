Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung

Tag der (W)Einheit

bis

Weinkonvent Dürrenzimmern Meimsheimer Straße 11, 74336 Brackenheim

Lassen Sie den Feierabend bei einem besonderen Weinmoment ausklingen!

Unser Afterwork Weinabend lädt Sie ein, in entspannter Atmosphäre verschiedene Weine zu probieren - immer mit einem neuen, spannenden Thema. Dazu gibt es köstlichen Flammkuchen, würzigen Bergkäse und einen wechselnden Eintopf.

Was Sie erwartet:

  • Weinvielfald - Jeden Monat ein neues Motto
  • Kuinarische Begleitung - Flammkuchen, Bergkäse und ein saisonaler Eintopf
  • Ungezwungene Atmosphäre - perfekt zum Abschalten & Genießen

Kommen Sie vorbeil, genießen Sie außergewöhnliche Weine & Lassen Sie den Tag entspannt ausklingen.

Info

Weinkonvent Dürrenzimmern
Weinkonvent Dürrenzimmern Meimsheimer Straße 11, 74336 Brackenheim
Essen & Trinken
bis
Google Kalender - Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung - 2025-10-02 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung - 2025-10-02 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung - 2025-10-02 17:30:00 Outlook iCalendar - Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung - 2025-10-02 17:30:00 ical

Tags