Afterwork Weinabend - Genuss & Entspannung

Lassen Sie den Feierabend bei einem besonderen Weinmoment ausklingen!
Unser Afterwork Weinabend lädt Sie ein, in entspannter Atmosphäre verschiedene Weine zu probieren - immer mit einem neuen, spannenden Thema. Dazu gibt es köstlichen Flammkuchen, würzigen Bergkäse und einen wechselnden Eintopf.
Was Sie erwartet:
- Weinvielfald - Jeden Monat ein neues Motto
- Kuinarische Begleitung - Flammkuchen, Bergkäse und ein saisonaler Eintopf
- Ungezwungene Atmosphäre - perfekt zum Abschalten & Genießen
Kommen Sie vorbeil, genießen Sie außergewöhnliche Weine & Lassen Sie den Tag entspannt ausklingen.
Info
Weinkonvent Dürrenzimmern Meimsheimer Straße 11, 74336 Brackenheim
Essen & Trinken