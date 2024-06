Sommerkonzerte vor unserer Tür von Feldgrille, Grasfrosch und Nachtigall

Rattern, Quietschen, Zirpen, Quaken, Röhren, Zwitschern, Brummen: Dies ist nur eine kleine Auswahl an Geräuschen, die im Sommer bei Tag und Nacht zu hören sind. Sie stammen weder von einer vielbefahrenen Straße noch von einem Kinderspielplatz. Es sind Tiere, die sich mit ihrer Stimme Gehör verschaffen wollen. So wie der Mensch, verständigen sich auch Tiere über Sprache. Mithilfe ihrer Laute können sie Partner anlocken, Eindringlinge aus ihrem Revier vertreiben, sich orientieren oder andere in ihrer Umgebung vor Gefahr warnen. Dabei werden sie nicht nur von den eigenen Artgenossen verstanden, sondern auch von anderen Tieren in ihrer Umgebung. Jede Art hat ihre ganz charakteristische Stimme und unterschiedlichen Rufe, die zusammen ein wunderbares Sommerkonzert ergeben. Hier genauer hinzuhören lohnt sich in jedem Fall.