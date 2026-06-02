Sommerleseaktion HEISS AUF LESEN in der Stadtbücherei Künzelsau

Am 14.07.2026 startet in der Stadtbücherei die Sommerleseaktion für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahren. Jeder Teilnehmer erhält ein Logbuch. Dort wird dokumentiert, welche und wie viele Bücher gelesen wurden.

Für jedes gelesene Buch darf ein abgestempeltes Los in die Losbox eingeworfen werden. Nach den Sommerferien werden bei einer Abschlussparty unter den Teilnehmern Preise verlost. Ein besonderes Event erwartet die Kinder und Jugendlichen an diesem Tag.

HEISS AUF LESEN vermittelt Lust am Lesen. Den Teilnehmern stehen neben dem gesamten Bestand der Stadtbücherei auch exklusiv für diese Aktion angeschaffte neue Bücher zur Verfügung.