Sommerleseevent-Abschluss 2026

Die Party ist für alle Teilnehmer*innen des Sommerleseevents und eine weitere Person, egal ob Freund*in, Bruder, Schwester oder Elternteil.

Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Auftritten, einer üppigen Preisverleihung, frischem Popcorn, leckerer Pizza, guter Stimmung und bester Laune. Wieder einmal erhalten alle Clubmitglieder, die mindestens drei Bücher gelesen haben und an der Party teilnehmen, einen Preis. Gutscheine für Getränke, Bücher, Veranstaltungen, Ausflüge, Eintrittskarten für ein Basketball-Bundesligaspiel und viele weitere Preise liegen in der Lostrommel. Doch am Ende werden alle Teilnehmer*innen spüren: Dabeisein ist alles! Viele Partygäste sind bei diesem rauschenden Fest ausdrücklich erwünscht!