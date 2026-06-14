Sommerlich, lebendig, voller Fantasie – die Eröffnung des Internationalen Kinder- und Bürgerfestes

Stadtpark Leonberg 71229 Leonberg

Hunderte Grundschülerinnen und Grundschüler der Leonberger Kernstadtschulen präsentieren auf der großen Wiese des Stadtparks eine lebendige Reise durch die Epochen.

Mit Tanz, Musik und viel Begeisterung nehmen sie das Publikum mit auf einen abwechslungsreichen Streifzug durch die Zeit.

Mit großer Freude, Kreativität und Ausdruckskraft lassen die Kinder unterschiedliche Zeitalter lebendig werden.

So entsteht ein mitreißender Programmpunkt, der nicht nur Geschichte auf unterhaltsame Weise erlebbar macht, sondern auch die Vielfalt, den Gemeinschaftssinn und das Miteinander in Leonberg eindrucksvoll widerspiegelt.

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Stadtpark Leonberg
Stadtpark Leonberg 71229 Leonberg
Freizeit & Erholung
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