Sommerlicher Ballettabend

Der sommerliche und vielseitige Ballettabend begeistert seit vielen Jahren die Zuschauer im ZÜBLIN-Haus.

Ob Ausschnitte aus den großen klassischen Balletten oder modernes Tanztheater, ob opulent besetzte Ensembleszenen oder individuelle Soli, stets begeistern die hochbegabten jungen Künstler mit technischer Bravour und emotionaler Hingabe.Die Akademie des Tanzes der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst Mannheim zählt zu den traditionsreichsten Ausbildungsstätten für Tänzer in Deutschland. Ihre Wurzeln reichen zurück bis in die glanzvolle Zeit des Balletts in Mannheim im 18. Jahrhundert. Seit 1997 wird sie von Prof. Birgit Keil geleitet. Der ehemaligen international gefeierten Ballerina des Stuttgarter Balletts gelang es, den ausgezeichneten Ruf der Akademie weiter zu festigen und auszubauen. Zahlreiche Absolventen tanzen heute in bedeutenden Kompanien im In- und Ausland.

www.tanzstiftung.de