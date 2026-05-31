SOMMERLIEBE - Livemusik & Straßenkunst

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Veranstaltungsreihe SOMMERLIEBE in die nächste Runde.

Die Stadt Öhringen und der „Stadtmarketingverein Öhringen.Lieblingsstadt.“ setzen ihre enge Zusammenarbeit fort und verwandeln die Innenstadt auch in diesem Sommer wieder jeden Samstag von Juni bis August in einen lebendigen Treffpunkt für Musik, Kultur und Begegnung. Der Startschuss für SOMMERLIEBE fällt am Samstag, 6. Juni. Bis einschließlich 29. August verwandelt sich die Innenstadt anschließend jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt voller Musik, Kultur und sommerlicher Atmosphäre.

Bespielt werden in diesem Jahr drei Standorte mit dem Marktplatz, der Poststraße am Oberen Tor sowie den Bereich am Café am Markt. Im Wechsel sorgen Live-Musik auf dem Marktplatz und abwechslungsreiche Kultur- und Unterhaltungsangebote an den weiteren Spielorten für besondere Erlebnisse mitten in Öhringen.

Musik und Kultur mitten in der Stadt

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Unterhaltung und Straßenkunst verwandelt sich die Innenstadt im Juni erneut in eine lebendige Bühne voller sommerlicher Atmosphäre. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf besondere Begegnungen, mitreißende Klänge und beste Unterhaltung unter freiem Himmel freuen. Den musikalischen und stimmungsvollen Auftakt auf dem Marktplatz am Brunnen gestaltet die Nachwuchsband „Spielzimmer“. Mit einer gelungenen Mischung aus Blues-, Rock- und Folkrock-Sounds sorgt die Band für beste Stimmung und begleitet den Wochenmarkt mit echter Sommerlaune. Parallel dazu bringt die bereits aus den vergangenen Jahren beliebte Band „TimmiT“ frischen Sound und gute Vibes in die Poststraße rund um das Café am Markt.

Magisch wird es am Oberen Tor: Zauberer Jo Baza begeistert mit verblüffenden Tricks, Charme und humorvoller Unterhaltung gleichermaßen Kinder wie Erwachsene und sorgt für staunende Gesichter.

Auch an den weiteren Samstagen im Juni erwartet die Gäste ein stimmungsvolles Sommerprogramm voller Musik und besonderer Momente. Freuen darf man sich auf entspannte Sommerklänge und bekannte Melodien von Rosegarden, den WeidWinds, Gerhard Kübler – dem „Hohenloher Bob Dylan“ – sowie den 4 Non Woods, die mit ihrer Musik für beste Atmosphäre sorgen.

Ein besonderes Highlight ist erneut der beliebte Karikaturist Tristan aus Stuttgart: In weniger als zwei Minuten zeichnet er ein persönliches Porträt zum Mitnehmen und schenkt den Besucherinnen und Besuchern damit ein einzigartiges Erinnerungsstück an einen entspannten Sommertag. Schon jetzt vormerken sollte man sich außerdem den Auftritt der Gebrüder Widerlich. Mit ihrer herrlich witzigen Show ziehen sie das Publikum garantiert in ihren Bann und sorgen für beste Unterhaltung sowie jede Menge lachende Gesichter.

Orgelmusik zur Marktzeit

An den Samstagen vom 13. Juni bis 25. Juli hat auch die „Orgelmusik zur Marktzeit“ von 11 bis 11.30 Uhr in der Stiftskirche schon lange ihren festen Platz im Veranstaltungskalender. An diesen Samstagen wird das Programm auf dem Wochenmarkt im Anschluss daran stattfinden.

Gemeinsam für eine lebendige Innenstadt

Die SOMMERLIEBE bringt Menschen zusammen, schafft Lieblingsmomente mit echten Begegnungen und macht die Innenstadt an den Samstagen zu einem Ort voller Musik, Kultur und Lebensfreude. Mit der Veranstaltungsreihe entstehen zusätzliche Anreize für einen Besuch der Innenstadt und neue Möglichkeiten für Begegnung, Kultur und gemeinsames Erleben im Herzen von Öhringen.