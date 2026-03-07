Sommermeile After Work Schorni Style

Die Sommermeile lädt nach Feierabend zu After Work auf Schorni Style ein – ehrlich, lässig, unverkennbar.

Auf euch warten coole Beats, kühle Getränke, eine einzigartige Atmosphäre und unvergessliche Momente.

Schwäbischer Rock trifft Sommermeile:

Mit ihrer charmanten Art und ihrem unverwechselbaren Stil verwandeln Steffen Kaupp (Gesang & Gitarre) und Peter Zisler (Saxophon) die Sommermeile in ein musikalisches Erlebnis. Als „WASCHBRETT light“ – dem Duo-Ableger der beliebten WASCHBRETT-Band aus dem Remstal – präsentieren die beiden Frontmänner ein unterhaltsames „Best Of“ ihrer schwäbischen Rocksongs, lässig interpretiert und mit einem Augenzwinkern serviert.

Neben Highlights aus dem aktuellen und älteren Repertoire nehmen Kaupp & Zisler ihr Publikum auch mit auf eine musikalische Reise durch Klassiker der Musikgeschichte – immer mit Gefühl, Witz und Spielfreude.

Ein Abend voller handgemachter Musik, schwäbischem Charme und einem Hauch musikalischer Weltreise – ein echtes Sommerhighlight zum Genießen und Mitsummen!