Sommermeile: Straßentheater des Kulturforums

Feiner Humor, herausragende Artistik, eine experimentelle Suche nach Gemeinsamkeiten und eine riesige Marionette: Straßentheater in allen Varianten und Dimensionen mit Künstler*innen aus den Niederlanden und Deutschland, darunter zwei Künstler*innen mit Schorndorfer Wurzeln.

*Stefanie Oberhoff: Der Kasper schlägt die Fliegen tot*

Überall Fliegen... Die übergroße Marionette Kasper – 16 Meter hoch! – kommt mit ihrer riesigen Fliegenklatsche und will dem Spuk ein Ende bereiten.

*Ensemble Kroft: Der private Sicherheitsdienst*

Das amüsanteste Einsatzkommando innerhalb geschlossener Ortschaften. Nichts hat einen Zebrastreifen je mehr erschüttert als diese beiden.

*Marius Alsleben: 20 Liter O*

Figurentheater! Ein Performer und 35 Plastikkanister suchen Gemeinsamkeiten und zeigen Gemeinschaften. Durch ein „O“ werden Kanister zu Kannisterwesen und zum 7-stimmigen Chor.

*Natalie Reckert: Stones and Water*

Weltklasse-Akrobatik in einer mitreißenden Erzählung! Die Handstand-Künstlerin über sich: „Ich zum Beispiel mache Handstände, weil ich insgeheim gerne eine Superheldin wäre und auf der Bühne bin ich für einige Momente genau das: stark und unbesiegbar!“

*Boris und Tasja: Die tanzenden Affen*

Olim Nicolai präsentiert stolz seine tanzenden Affen Boris & Tasja. Rock´n´Roll der humorvollen Art!

Die Gruppen treten auf den Tag verteilt mehrmals auf:

13:00 - Olim Nicolaj mit Boris & Tasja (Straßenfläche Ecke Römmelgasse)

13:45 - Ensemble Kroft (Gottlieb-Daimler-Straße - Sommermeile)

14:15 - Marius Alsleben (Gottlieb-Daimler-Straße - Sommermeile)

14:45 - Natalie Reckert (Bühne vor Eingang Nostos)

15:30 - Stefanie Oberhoff (Platz zwischen Kirche und Sommermeile)

16:30 - Ensemble Kroft (Gottlieb-Daimler-Straße - Sommermeile)

17:00 - Olim Nicolaj mit Boris & Tasja (Straßenfläche Ecke Römmelgasse)

17:30 - Natalie Reckert (Bühne vor Eingang Nostos)

18:30 - Marius Alsleben (Gottlieb-Daimler-Straße - Sommermeile)

18:50 - Ensemble Kroft (Gottlieb-Daimler-Straße - Sommermeile)

19:30 - Olim Nicolaj mit Boris & Tasja (Straßenfläche Ecke Römmelgasse)