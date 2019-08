Sommernach(t)-Traum

"A Magical History Tour of Acoustic Rock". Der Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm steht seit über 40 Jahren sowohl solo als auch als Frontman seiner erfolgreichen Bands ROCKING DADDIES und ACOUSTIC STORM sowie der Neil Young Tribute Band POWERFINGER auf den Bühnen der Region oder auch im Ausland - z.B. in England, Frankreich oder Italien. Seit 2010 wird er bei seinem Projekt ACOUSTIC STORM von "Mary Jane" am Cajon perkussiv begleitet, im April 2015 hatten die beiden einen durch Presse und Rundfunk bekannt gewordenen Auftritt als Gastmusiker auf dem Transatlantik - Luxusdampfer "Mein Schiff 1" - mitten auf dem Atlantik Das Programm "A magical history tour of acoustic rock" beinhaltet zum einen "Klassiker und Perlen der Rockgeschichte " mit zum Teil selten live gespielten Songs u.a. von den Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan und Neil Young, den Eagles, Tom Petty oder Simon & Garfunkel bis hin zu Led Zeppelin, David Bowie, Pink Floyd, Oasis oder Green Day. Bei seinen Songs setzt Jürgen Sturm diverse Effekte wie z. B. einen Looper ein, um mittels Aufnahme und Wiedergabe seiner Gitarrenparts 2 oder 3 Gitarren gleichzeitig erklingen zu lassen. Zu hören sind aber auch immer wieder Eigenkompositionen von Jürgen Sturm aus seiner 2006 erschienen Solo-CD „ACOUSTIC PASTIMES - und natürlich auch Sturms durch Radio, TV und Youtube bekannten schwäbischen Hit " Deine grüne Männlâ"- eine Hommage an den 2003 verstorbenen schwäbischen Rockmusiker Wolle Kriwanek. ACOUSTIC STORM mit Jürgen Sturm & Mary Jane (und ab und zu auch "Special Guests") versprechen ein Konzert zum Träumen und Schweben, im Partyprogramm aber auch zum Schwofen und Ausgelassensein.