Sommernach(t)-Traum

Honey and the Moon (Jana Breuling, Maren Klein und Timo Esser) unterhalten mit zweistimmig vorgetragener Singer-Songwriter-Musik, untermalt von zarten Gitarrenklängen. Die Lieder erzählen von kleinen und großen magischen Augenblicken aus dem Leben. Sie handeln von Sehnsucht, Hoffnung und Lebensfreude, von Abschied, Melancholie und Verlust. Ihr Repertoire umfasst überdies auch freche, witzige Lieder in deutscher Sprache und Coversongs aus dem Rock- und Popgenre. Jana Breuling und Maren Klein lernten sich im Sommer 2017 über eine Kontaktplattform für Musiker im Internet kennen und teilen seitdem die gemeinsame Liebe für zweistimmigen Gesang. Timo Esser trat im Sommer 2018 dem Duo bei und bereichert die Songs abwechselnd am Bass und an der zwölfsaitigen Gitarre.