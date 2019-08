Sommernach(t)-Traum

Die Band edenfive steht seit Jahren für gute Unterhaltung und anspruchsvolle Musik im Raum Reutlingen. Das Programm ist so vielseitig wie die sechs Musiker selbst. Am Mikrofon ergänzen sich Agnes Albat und Annika Saia, begleitet von Simon Hahn am Keyboard und Kalle Bender an der E-Gitarre, für Groove und Rhythmus sorgen Markus Albat am Bass und Heiko Schmidmeister am Schlagzeug. Ihre Versionen bekannter Titel aus mehreren Jahrzehnten - von den Beatles über Amy McDonald bis Alice Merton - mixen sie mit modernen Worship-Songs und sprechen damit ein vielfältiges Publikum an. Gute Musik, Spaß und Tiefgang - das erwartet euch bei einem Konzert von edenfive.