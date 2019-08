Sommernach(t)-Traum

Hinter dem Name Gäufloh and friends verbirgt sich ein Duo, in dem das hawaiianische Instrument Ukulele zur Geltung kommt. Ukulele bedeutet auf hawaiianisch „hüpfender Floh" und das Duo Gäufloh kommt aus Ergenzingen im Gäu. Verstärkt wird das ganze durch die „friends" an Bassgitarre, Cajon und Akkordeon. Annette (Ukulele, Gesang) und Jens Jessen (Gitarre, Gesang), sowie Reinhard Merz (Akkordeon), Stephan Maulbetsch (Cajon) und Wolfgang Jenter (Bassgitarre) spielen eigene Stücke, sowie eigene Interpretationen bekannterer und unbekannterer Folk-, Blues- und Countrysongs. Diese werden zweistimmig bis mehrstimmig gesungen und laden zum Zuhören und Mitsingen ein.