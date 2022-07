Sommernacht in Schwäbisch Hall

Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich in ein zauberhaftes Lichtermeer: 25.000 Lichterbecher in fantasievollen Ornamenten, 2.500 bunte Lampions in den alten Bäumen und Lichtinstallationen sorgen für einen unvergesslichen Abend!

Dieses Leuchten und Flimmern verzaubert jährlich Tausende Besucherinnen und Besucher. Die Live-Bands, die an diesem Abend auf drei verschiedenen Bühnen unterschiedliche Musikrichtungen spielen, der Siedersfackeltanz und die verschiedene Lichtinstallationen - all dies macht den Reiz des Sommernachtfestes aus.

Auf dem Unterwöhrd und in den Ackeranlagen verwöhnt die regionale Gastronomie die Besucherinnen und Besucher mit köstlichen und vielfältigen Versuchungen von Bratwurst über Käsespätzle bis zu allerlei Süßwaren.