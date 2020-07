Sommernachts-OpenAir-Kino auf dem BW-Bank Kulturwasen

Vom 03. bis 20.8.2020 laufen Kultfilme wie “The Big Lebowski”, “Apocalypse Now” und viele weitere Klassiker und Neuerscheinungen auf dem über 240qm großen LED-Screen in Bad Cannstatt. Beginn ist größtenteils um 21 Uhr mit Einbruch der Dämmerung auf dem Kulturwasen. Fast alle Filme werden sowohl in der deutschen Fassung als auch in der englischen Originalfassung gezeigt, was Filmfans und Cineasten besonders erfreuen dürfte! Möglich macht dies die parallele Nutzung von 2 UKW Frequenzen, so dass jeder Gast selbst auswählen kann, in welcher Fassung er die Filme erleben möchte.

Simon Erasmus vom Arthaus Filmtheater: “Wir freuen uns riesig, in diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr doch noch ein Sommernachts-OpenAir-Kino veranstalten zu können! Auf dem Kulturwasen werden unsere Gäste an lauen Sommerabenden die besten Filme der vergangenen Jahre sowie absolute Filmklassiker allein, zu zweit, mit Freunden oder als Familie genießen und dabei frisches Popcorn knabbern können und all das ganz entspannt auf Liegestühlen in unseren gemütlichen OpenAir Lounges.”

Nicht nur das Filmprogramm wird erweitert, auch der OpenAir-Bereich des Kulturwasen wächst im August: saßen die meisten Besucher des BW-Bank Kulturwasen bislang zum Großteil in ihren Autos und nur einige wenige direkt vor der Bühne, so dürfen sich Besucher jetzt auf einen erweiterten Außenbereich freuen. Zukünftig sollen bis zu 499 Besucher in den sogenannten OpenAir- Lounges, in denen zwei bis vier Personen Platz finden, Filme, Konzerte und Kultur “Open Air” genießen können.