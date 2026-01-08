Magische Momente unter freiem Himmel: Sommernachtsfest 2026 in der „Grünen Mitte“

Der Landschaftspark „Grüne Mitte“ verwandelt sich wieder in ein funkelndes Lichtermeer. Das beliebte Sommernachtsfest lädt Besucher dazu ein, einen unvergesslichen Abend voller Musik, Lichtkunst und Emotionen zu erleben.

Wenn die Dämmerung einsetzt, zeigt sich der Park in Rechberghausen von seiner romantischsten Seite. Hunderte von Lichtquellen und bunten Strahlern tauchen die alten Bäume und die üppige Blütenpracht in ein warmes, flackerndes Licht. Diese besondere Kulisse bildet den Rahmen für ein hochkarätiges Programm, das für jede Altersgruppe Highlights bereithält.

Musikalisches Feuerwerk für die Ohren:

Das Bühnenprogramm verspricht Abwechslung auf höchstem Niveau!

Acoustic Groove: Die Band bringt „MTV Unplugged“-Feeling nach Rechberghausen. Mit ihrem markanten dreistimmigen Gesang und rein akustischen Instrumenten interpretieren sie Klassiker von Eric Clapton über Fleetwood Mac bis hin zu Metallica auf ihre ganz eigene, tiefgründige Art.

ROCKSPITZ: Wer es energiegeladener mag, darf sich auf diese Partyband freuen. Als feste Größe auf dem Oktoberfest in der Europa-Park Arena bekannt, kombiniert ROCKSPITZ moderne Rockbeats mit traditionellen Alpenklängen: Eine „Party-Garantie“, die das Publikum zum Tanzen bringt.

Ein Fest für die ganze Familie Neben den musikalischen Acts sorgen eine eindrucksvolle Feuershow und das traditionelle Musikfeuerwerk für Staunen. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Ein liebevoll

gestaltetes Kinderprogramm mit Kindertheater, Kinderschminken, Kindereisenbahn und einer Bastelwerkstatt machen das Sommernachtsfest zu einem Erlebnis für die gesamte Familie.