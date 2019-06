Das Sommernachtsfest feiert 25-Jähriges Jubiläum

Seit 25 Jahren treffen sich jung und alt in einer lauen Sommernacht, wenn es wieder heißt, die Fußball- und Handballabteilung des TSV Hardthausen lädt zum Sommernachtsfest auf dem Rathausplatz in Kochersteinsfeld ein. Das Fest liegt der ursprünglichen Idee zugrunde, dass die Bevölkerung Hardthausens in die sportliche Gemeinschaft mit eingegliedert wird. Heute ist es am gewohnten ersten August Wochenende nicht mehr weg zu denken und zieht viele Menschen auch von außerhalb in das beschauliche Kochersteinsfeld.

Samstags um 18 Uhr fällt der Startschuss für ein Wochenende geprägt von guter Stimmung, einer tollen Atmosphäre, sowie von alten und neuen Bekanntschaften. An diesem Abend laden die Cocktailbar und der Bierstand wieder zum Verweilen ein. Ob mit oder ohne Alkohol, jede Altersgruppe kommt hier auf ihren Genuss. Musikalisch untermalt wird das Cocktailmixen dieses Jahr durch den regionalen Musiker Paolo, der mit seinem Gesang und in Begleitung seiner Gitarre maßgeblich zur guten Stimmung beitragen wird. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein. Eine vielseitige Auswahl an warmen Speisen und Getränken bringt jeden auf seinen Geschmack. Besonders gespannt kann man auf den Maultaschenburger sein, der dieses Jahr erstmalig angeboten wird.

Mit dem Mittagstisch startet man um 11 Uhr in den zweiten Tag des Sommernachtsfests. Ab 13 Uhr versüßen selbstgemachte Kuchen und Torten gepaart mit einer Tasse Kaffee den hoffentlich sonnigen Sonntag. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. Die Hüpfburg, das Kinderschminken oder die Mohrenkopfschleuder garantieren Spaß in jeder Hinsicht. Um ein gelungenes Festwochenende abzurunden, kommt man ab 17:30 Uhr noch einmal in den Genuss musikalischer Töne, wenn der jugendliche a-cappella Chor „die Voctails“, sowie anschließen ab 18:30 der Musikverein aus Lampoldshausen zu Gast ist.

Die Fußball- und Handballabteilung des TSV Hardthausen freuen sich über jedes Bekannte und neue Gesicht, das sie auf dem Sommernachtsfest 2019 begrüßen dürfen.