Sommernachtskino 2023

Das 21. Sommernachtskino Kirchheim unter Teck.

Jährlich findet an 25 Abenden das Sommernachtskino mit den besten Filmen des Jahres im traumhaften Ambiente des Martinskirchplatzes in Kirchheim unter Teck statt. Ein optischer und kulinarischer Genuss ist unsere Gastronomie unter den prächtigen Bäumen an der Martinskirche. Hier fühlen sich unsere Open Air Kino Besucher aus Stuttgart, Esslingen, Weilheim, Nürtingen, Plochingen, Vaihingen, Bad Cannstadt, Reutlingen wie auf einem Kurzurlaub. Starten Sie Ihren Kinoabend ab 19 Uhr mit einem leckerem Abendessen, erfrischenden Getränken, duftenden Kaffeespezialitäten, wohl temperiertem Wein, passenden Drinks und Snacks zum Kinofilm, der ab ca. 21 Uhr in brillanter Kinoqualität über unsere riesige Open-Air-Kinoleinwand flimmert.