Sommernachtskino - B/O/F/F Bayerisches Outdoor

Mountainbiken, Skifahren, Klettern, Kajakfahren, Foilen, Musizieren: Das B/O/F/F präsentiert echte Outdoor-Abenteuer, Menschen und ihre Geschichten. Alle Filme wurde speziell für das Bayerische Outdoor Filmfestival geschnitten oder produziert oder sind als Sonderproduktion exklusiv nur beim B/O/F/F zu sehen. Das Programm umfasst sieben herausragende Berg-, Bike-, Ski- und Wassersportfilme. Unter den Protagonisten sind in diesem Jahr die Südtiroler Alpinistin Tamara Lunger, die französische Extrem-Paddlerin Nouria Newman, der

Shootingstar in der Kajakszene Adrian Mattern aus Deutschland, der Profi-Cellist Burkhard Maria Weber aus der Pfalz, der Osttiroler Sunnyboy und Ausnahme-Snowboarder Gabriel Indrist, Bikeabenteurer Gerhard Czerner und der visionäre Weltklasse Mountainbiker Kilian Bron aus Frankreich. Alexander Huber ist eine lebende Legende am Fels, aber wer hat gewusst, dass er eine zweite – in der Öffentlichkeit bisher unbekannte – große Passion hat und am Klavier ähnlich steil unterwegs ist? Die Macher des B/O/F/F zeigen 24/25 die Vielfalt des Bergsports und noch bissal mehr… Sie entführen Euch von Tirol nach Peru, von Tibet nach Mallorca, von Ibiza nach Island, von Bolivien nach Südtirol und von Montenegro zurück nach Bayern.