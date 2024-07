Sommerferienprogramm - Rätsellabor

Du bist Fan von MitrateKrimis, spielst gerne Rätsel-Spiele und schreckst auch vor kniffligen Aufgaben nicht zurück? Dann werde Teil unseres Labor-Teams. Wir schauen uns an, was es für Bücher und Spiele gibt und nehmen diese genau unter die Lupe. Anschließend beschäftigen wir uns mit Foto- und Audio-Rätseln und entwickeln unsere eigenen Rätsel. Auch einfache Roboter werden wir uns anschauen und versuchen, diese in unsere Rätsel mit einzubauen. Das Labor öffnet von Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr für euch.

Kinder mit Beeinträchtigungen nach Rücksprache

Alter: 9-11 Jahre

Leitung: Michaela Köpf