Stadterlebnis mit Genuss

Eine Stadtrunde der besonderen Art: Erfahren Sie mehr über die Rebelleninsel und die Geislinger Wirtshauskultur. Begegnen Sie Christian Friedrich Daniel Schubart und Daniel Straub. Und genießen Sie Versucherle aus Sevgi Tans City Inn, der Brennerei Haas und der Bäckerei Winkler. Freuen Sie sich auf einen Schluck von Schubarts Lieblingsbier und Heike Wolfs „Henkerschnäpsle“. Zur Begrüßung erwartet Sie ein Prosecco aus dem Ländle am Forellenbrunnen in der Geislinger Fußgängerzone - in der Altstadtkneipe „Die Spitze“ klingt die Stadtrunde aus mit einem frischen Bier und knusprigen Brezeln.