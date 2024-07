Wanderung "Auf den Spuren der Helfensteiner"

Wir machen gemeinsam eine Wanderung vom alten Bau durch die Oberstadt über das Rohrachtal und vorbei an der Ziegelhütte und am Ödenturm bis zur Burg Helfenstein. Wir besuchen auf unserer Wanderung interessante Stationen und erfahren ein paar Eckdaten der Geislinger Geschichte und der Geschichte rund um die Familie derer von Helfenstein. Wir sind ca. 11 km bis zur Burg unterwegs. Es darf gerne in Gewandung teilgenommen werden.

Leistungen:

Kaffee oder Tee und eine Brezel mit oder ohne Butter

Kurze Schnapspause beim Haas Uwe, unserem Geislinger Schnapsbrenner.

Es wird an diversen Stationen mit Vesper, Getränken, Likören und Schnaps für das leibliche Wohl gesorgt.

Auf dem Weg werden wir in einem urigen Lokal zu einer kleinen Erfrischung einkehren.

Nach dem Besuch auf der Burg werden wir ein typisch mittelalterliches Abendbrot einnehmen.

Um ca. 21:00 Uhr kommt dann ein Taxi und fährt alle wieder zurück ins Tal zu ihren Fahrzeugen.

Inklusive ist alles Essen und die Getränke während der Wanderung und ebenso das Abendessen. Iim Lokal auch 1 Getränk nach Wahl. Die Fahrt mit dem Taxibus ins Tal ist ebenfalls inklusive.