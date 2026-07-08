Sommernachtskino Open-Air

Der Pinguin meines Lebens.

Peter Cattaneo … da war doch was … und richtig: Er hat 1997 die legendäre britische Komödie „Ganz oder gar nicht“ inszeniert. Beinahe 30 Jahre mussten vergehen, bis wieder ein Film von ihm in die deutschen Kinos kommt.

Es ist wieder eine Komödie geworden, und wieder ein herzerwärmender und erfrischend origineller Film vor einem ernsten Hintergrund, und dieses Mal sogar nach einer wahren Geschichte: Es geht um einen Englischlehrer in Buenos Aires während der Militärdiktatur, der ausgerechnet mit einem Pinguin Freundschaft schließt. In der Hauptrolle glänzt Steve Coogan als very British Chef-Sarkastiker, der durch seinen drolligen, kleinen Freund eine ganz neue Sicht aufs Leben gewinnt.