Das Sommernachtskino Geislingen feiert 2026 Jubiläum! Zum mittlerweile 10. Mal findet das Sommernachtskino als jährliches Highlight aller Freiluftkino-Fans in Geislingen statt. Der diesjährige Termin 19. bis 29. August 2026 umgeht bewusst die Fußball-Weltmeisterschaft im Juli und bietet die Möglichkeit einer Wiederkehr der beliebten EberhoferFilmreihe im Geislinger Sommernachtskino. Für ein wunderschönes, stimmungsvolles Sommernachtskino-Jubiläum ist somit alles angerichtet. Der Veranstaltungsort am Rande des 5-Täler-Bads bleibt gleich und bietet dem Geislinger Sommernachtskino auch 2026 wieder beste Voraussetzungen für eine Fortsetzung der mittlerweile schon zur Geislinger Tradition gewordenen Freiluftkino-Veranstaltung. Seit dem Umzug 2021 haben die Besucherinnen und Besucher das Gelände am Rande des Geislinger 5-Täler-Bades ebenso ins Herz geschlossen, wie die Veranstalter. Das großzügige Platzangebot mit professionell angelegten festen Laufwegen und zahlreichen Verkaufsständen, aber auch das tolle Flair auf der von hohen Bäumen umgebenen Grünfläche kommen Jahr für Jahr super an.

Die Organisatoren von Gloria Kino und Penguin Concerts werden beim Sommernachtskino am 5-Täler-Bad von Mittwoch 19. August bis Samstag, 29. August 2026 alle Besucherinnen und Besucher an insgesamt acht Filmtagen - jeweils von Mittwoch bis Samstag - mit aktuellen Filmhighlights verwöhnen. Den gewohnten musikalischen Rahmen mit Livebands und -künstlern gibt es als besonderes Highlight an den beiden Freitagen und Samstagen. Besonders gut kamen beim Sommernachtskino in den letzten Jahren die vielfältigen und leckeren kulinarischen Angebote an. Aus diesem Grund wird mit zahlreichen gastronomischen Partnern ein vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und klassischen Snacks à la Popcorn & Co. angeboten. Weine und Prosecco lassen das Herz höherschlagen und sorgen für einen gelungenen Abend. Die schöne baumreiche Kulisse rund um die weitläufige obere Grünfläche des 5-Täler-Bads, die dankenderweise Jahr für Jahr von der EVF und den Stadtwerken Geislingen zur Verfügung gestellt wird, lädt geradezu ein, durch ein gewohnt professionelles Beleuchtungskonzept in Szene gesetzt zu werden. Unterstützt werden die beiden Veranstalter Gloria Kino und Penguin Concerts seit Beginn der Veranstaltungsreihe außerdem von der Stadt Geislingen.