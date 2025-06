Das Geislinger Sommernachtskino am 5-Täler-Bad hat für 2025 eine echte Neuerung im Gepäck. Nach acht Sommernachtskino-Ausgaben mit Start am ersten Tag der Sommerferien gibt es im neuen Jahr einen neuen Termin: vom 9. bis 19. Juli 2025 findet das Sommernachtskino als jährliches Highlight aller Freiluftkino-Fans auf dem Gelände beim 5-Täler-Bad Geislingen statt. Der neue Termin ist die logische Konsequenz aus vielfachen Besucherwünschen, das Sommernachtskino Geislingen außerhalb der Ferien- und damit vor der Haupt-Urlaubs- und Reisezeit stattfinden zu lassen. Der Veranstaltungsort am Geislinger 5Täler-Bad bleibt gleich und bietet dem Sommernachtskino Geislingen auch 2025 wieder beste Voraussetzungen für eine Fortsetzung der mittlerweile schon zur Geislinger Tradition gewordenen Freiluftkino-Veranstaltung. Die Rückmeldung der Besucherschaft zum Veranstaltungsgelände neben dem 2024 neu eröffneten Geislinger Freibad waren auch dieses Jahr ausnahmslos sehr positiv. Vor allem das angenehme Platzangebot mit professionell angelegten festen Laufwegen und zahlreichen Verkaufsständen, aber auch das tolle Flair auf der von hohen Bäumen umgebenen Grünfläche kommen Jahr für Jahr super an.

Die Organisatoren von Gloria Kino und Penguin Concerts werden beim Sommernachtskino Geislingen von Mittwoch 9. Juli bis Samstag, 19. Juli 2025 alle Besucherinnen und Besucher an insgesamt acht Filmtagen – jeweils von Mittwoch bis Samstag – mit aktuellen Filmhighlights

verwöhnen. Den gewohnten musikalischen Rahmen mit Livebands und -künstlern gibt es als besonderes Highlight an den beiden Freitagen und Samstagen. Wie im vergangenen Jahr wird es auch wieder einen Gottesdienst geben. Am Sonntag, 13. Juli um 11Uhr wird dieser von vielen Geislinger Gemeinden gemeinsam ausgerichtet.

Besonders gut kamen beim Sommernachtskino in den letzten Jahren die vielfältigen und leckeren kulinarischen Angebote an. Aus diesem Grund wird wie gehabt gemeinsam mit den Betreibern des „Café im Grünen“ der angrenzenden Mini-Golf-Anlage und weiteren gastronomischen Partnern ein vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und klassischen Snacks à la Popcorn & Co. angeboten. Weine, Prosecco und Cocktails, aber auch leckere Kaffeespezialitäten, lassen das Herz höherschlagen und sorgen für einen gelungenen Abend.

Die schöne baumreiche Kulisse rund um die weitläufige obere Grünfläche des 5-Täler-Bads, die dankenderweise Jahr für Jahr von der EVF und den Stadtwerken Geislingen zur Verfügung gestellt wird, lädt geradezu ein, durch ein gewohnt professionelles Beleuchtungskonzept in Szene gesetzt zu werden. Unterstützt werden die beiden Veranstalter Gloria Kino und Penguin Concerts seit Beginn der Veranstaltungsreihe außerdem von der Stadt Geislingen.

Filme und weitere Programminformationen werden rechtzeitig zum Vorverkaufsstart Mitte Juni 2025 bekannt gegeben.