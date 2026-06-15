Als fester Bestandteil der Tübinger Kultur präsentiert das Sommernachtskino seit Jahren zwischen Juli und August aktuelle Filmklassiker Open Air auf Großleinwand.

Doch es hat noch mehr zu bieten, denn mittlerweile ist das Programm auch kulturell gewachsen: Kleinkunst, Kabarett oder Live-Musik umrahmen das vielseitige Filmprogramm. Neben Film und Kultur erwartet Sie auch ein interessantes kulinarisches Angebot mit Biergarten, Bar und Süßwarentheke. Genießen Sie mit uns dieses Sommererlebnis unter freiem Himmel!