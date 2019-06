Sommernachtsklassik

Das Orchester CAMERATA EUROPEANA wurde von dem Cellisten und Dirigenten Klaus-Peter Hahn gegründet. Im Ensemble, dessen Repertoire Werke vom Barock bis zur Moderne umfasst, spielen Musiker aus ganz Europa.

Durch die Spielfreude und außerordentliche Qualität genießt die CAMERATA EUROPEANA im In- und Ausland einen exzellenten Ruf. So konnte das Orchester im Jahr 2002 auf Einladung der Deutschen Botschaft in Moskau, zusammen mit dem Moskauer Orchester 'Musica Viva', ein umjubeltes Konzert in der Moskauer Tschaikowsky-Philharmonie feiern. Die letzten Jahre glänzte das Orchester bei Konzerten im Rahmen von solch namhaften Festivals wie dem Heidelberger Frühling oder dem Sommets Musicaux de Gstaad.

Dirigent ist Radoslaw Szulc, der beim Bayerischen Rundfunk sowohl Erster Konzertmeister im Symphonieorchester als auch Leiter des Kammerorchesters ist. Seine Leidenschaft überträgt sich spürbar auf Zuhörer und Mitspieler. Als Solisten konnten so namhafte Künstler wie z.B.: Wen-Sinn Yang, Ramón Ortega Quero, Matthias Höfs, Mintcho Mintchev, Christopher Corbett, Francis Gouton und Lajos Lences gewonnen werden.

Zahlreiche CDs unterstreichen die Arbeit der CAMERATA EUROPEANA: so sind neben barocken Werken mehrere Sinfonien von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert und Mendelssohn Bartholdy erschienen.