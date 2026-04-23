Sommernachtskonzert mit Dinner

Es ist die ultimative Einladung zum Genuss: In das elegante Universum des Lounge- und Nu-Jazz entführen Sängerin Curly und Pianist Marcus Trübendörfer. Hier treffen bekannte Popsongs auf samtweiche Jazz-Grooves, akustische Raffinesse und Curlys sinnliche Stimme.

Ausdrucksstark und mit faszinierender Bühnenpräsenz verleiht Curly den Songs ihre ganz eigene Note. Das Duo sorgt für ein entspannt-lässiges Ambiente und perfektes Lounge-Feeling – mit Musik, die vertraut klingt, aber neu schillert. Dazu verwöhnt die Alte Reederei mit einem feinen drei-Gänge-Menü. Der pure Wohlfühl-Abend!

"Diamonds ‘n’ Curlz“

Curly, Gesang

Marcus Trübendörfer, Klavier

Alte Reederei: 3-Gänge Menü

Ort: Alte Reederei Heilbronn

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Eintritt: 70€ / 60€ / inkl. Menü

Kinder bis 12 Jahren frei

Tickets: über www.konzerte.hn

oder www.pyramide.hn