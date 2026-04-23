Sommernachtskonzert mit Dinner

Es ist die ultimative Einladung zum Genuss: In das elegante Universum des Lounge- und Nu-Jazz entführen Sängerin Curly und Pianist Marcus Trübendörfer. Hier treffen bekannte Popsongs auf samtweiche Jazz-Grooves, akustische Raffinesse und Curlys sinnliche Stimme.
Ausdrucksstark und mit faszinierender Bühnenpräsenz verleiht Curly den Songs ihre ganz eigene Note. Das Duo sorgt für ein entspannt-lässiges Ambiente und perfektes Lounge-Feeling – mit Musik, die vertraut klingt, aber neu schillert. Dazu verwöhnt die Alte Reederei mit einem feinen drei-Gänge-Menü. Der pure Wohlfühl-Abend!
"Diamonds ‘n’ Curlz“
Curly, Gesang
Marcus Trübendörfer, Klavier
Alte Reederei: 3-Gänge Menü
Ort: Alte Reederei Heilbronn
Einlass: 18:30 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr
Eintritt: 70€ / 60€ / inkl. Menü
Kinder bis 12 Jahren frei
Tickets: über www.konzerte.hn
oder www.pyramide.hn