SommernachtsTräume - Klassik meets Film

Heiter geht es in diesen Sommerabend, der Kultur und Kulinarisches trefflich miteinander verbindet.

Im loungig bestuhlten Saal der Filharmonie erklingt Beethovens 8. Sinfonie F-Dur, die in den ersten beiden Sätzen ein Lachen auf den Lippen und den Schalk im Nacken hat, um im Finale dann breitwandformatig und wie in gestrecktem Galopp neuen Sphären und nie zuvor gehörten Welten entgegenzustreben.

Eine tolle Vorlage für die zweite Hälfte des Konzerts, die musikalisch zu den Sternen und der Unendlichkeit des Meeres mitnimmt und von großen Gefühlen und untergegangenen Reichen erzählt. Mit Filmmusik-Klassikern aus Pirates of the Caribbean, Indiana Jones, Forrest Gump und anderen Blockbustern zeichnet das Orchester die große bunte Welt des Popcorn-Kinos in den Saal.

In der ausgiebigen Pause zwischen den beiden Konzerthälften ist das Publikum eingeladen, mit Lounge-Piano-Musik von Klaus Fitzel, kühlen Getränken und leckerem fingerfood der better taste Gmbh drinnen und draußen den Sommerabend zu genießen.

Eine Kooperation von FILUM Sinfonieorchester, better taste GmbH und Filharmonie Filderstadt

FILUM Sinfonieorchester

Sopran Beatriz Baptista

Klavier Klaus Fitzel

Leitung MD Robert Wieland

Beethoven Sinfonie Nr. 8 F-Dur

Filmmusiken von Pirates of the Caribbean bis Forrest Gump