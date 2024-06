Sommernachtstraum in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Freue dich auch in diesem Jahr auf unseren "Sommernachtstraum".

Am 5. und 6. Juli erwarten dich zwei ganz besondere Abende in der Thermen & Badewelt Sinsheim - freue dich jeweils ab 17 Uhr auf ein unterhaltsames Showprogramm auf unserer Bühne. Freue dich auf:

5. Juli 2024:

Live-Musik mit "Sky full of Stars - Music by Coldplay"

Feuershow mit JAGO & L-ION

Lotusblüten-Wunschaktion

Eventaufgüsse unserer Gästebetreuung

und viele weitere Highlights

6. Juli 2024:

Live-Musik mit "Me and the Heat"

Feuershow mit JAGO & L-ION

Lotusblüten-Wunschaktion

Eventaufgüsse unserer Gästebetreuung

und viele weitere Highlights