Der etwas andere "Sommernachttraum"

Rottenburg erfreut mit Straßenmusik

am Freitag, 11. September und Samstag 12. September 2020

Freitag, 11.09.2020, 16 – 18 h - INA Z spielt auf

Die Wahlschwäbin Ina Z tingelt seit 27 Jahren über verschiedenste Bühnen und Plätze der Kleinkunst. Mit dabei hat sie ihr schmissigmelancholisches Akkordeon und eine Gänsehaut-Alt-Stimme, mit der sie eigene Lieder und eigenwillige Coverversionen mitreißend und voller Hingabe darbringt. "Manch großes Gefühl kommt ganz schlicht daher... und geht dadurch nur umso tiefer unter die Haut, vor allem weil sie ihren Texten Melodien unterlegt, die zum Niederknien schön sind."

Samstag, 12.09.2020, 14 – 16 h - DOS MUNDOS - Spanisches Temperament trifft auf schwäbische Leidenschaft

Dos Mundos („2 Welten“) spielen Musik die Sie sich wünschen, wenn Sie am Abend auf der Terrasse mit einem südländischen Wein sitzen und an Urlaub denken. Mit 2 Gitarren werden Songs in verschiedenen Sprachen (Spanisch, Deutsch, Italienisch, Englisch) gespielt. Neben tollen Coverversionen gibt es auch Traditionelles und Eigenkompositionen. Eben sind die beiden noch verträumt, kommt im nächsten Moment das mediterrane Feuer raus und es wird durch aus auch abgerockt. Melanie Muñoz und Paddy Brohammer sind erstklassige Musiker mit einer tollen Bühnenpräsenz, die mit viel Charme und Witz ihre Lieder präsentieren.

Samstag, 12.09.2020, 16 – 18 Uhr – HONEY & THE MOON

Jana Breuling und Maren Klein unterhalten mit zweistimmig vorgetragener Singer-Songwriter-Musik, untermalt von zarten Gitarrenklängen. Die Lieder erzählen von kleinen und großen magischen Augenblicken aus dem Leben. Sie handeln von Sehnsucht, Hoffnung und Lebensfreude, von Abschied, Melancholie und Verlust. Ihr Repertoire umfasst überdies auch freche, witzige Lieder in deutscher Sprache und Coversongs aus dem Rock- und Popgenre. Jana Breuling und Maren Klein lernten sich im Sommer 2017 über eine Kontaktplattform für Musiker im Internet kennen und teilen seitdem die gemeinsame Liebe für zweistimmigen Gesang. Seit 2020 sind sie auch als Straßenmusiker in der näheren Umgebung unterwegs.

Samstag, 12.09.2020, 18 – 20 h – JOE VOX

Joe Vox steht seit über 30 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Der Sänger mit der markanten und doch so wandlungsfähigen Stimme ist ständig in Europa unterwegs, von der Nordsee bis zum Mittelmeer. uch als (Akustik-) Gitarrist ist sein Stil einzigartig und verbindet Kraft mit Filigranität, versieht technische Finesse mit Emotionen. Joe's heutiges Live-Programm ist die Quintessenz aus seiner 30-jährigen Karriere, ein "best of" und "who is who" aus vierzig Jahren Musikgeschichte. Joe spielt Songs nicht einfach nach, sondern macht sie sich mit Virtuosität und Charisma zu Eigen, als hätte er sie selbst komponiert. Er nimmt sein Publikum ohne stilistische Berührungsängste mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul und er holt sie ab, wo sie gerade sind. Träumen, Lachen, Weinen, Feiern, Tanzen - alles geht, nichts Muss.

Samstag, 12.09.2020, 20 – 22 h – MAC & The BOX

Über 30 Jahre geballte Bühnenerfahrung bringt der in Philadelphia/USA geborene Entertainer Mac McAnally in seine Live-Shows mit: ein schier unerschöpfliches Repertoire lässt keine Wünsche offen - ob Rock, Folk, Pop, Oldies oder Irish Songs, zum Zuhören, Tanzen oder träumerisch schwelgen. Und seit drei Jahren nun als Bandmitglied dabei: "the Boxx", eine Loop-Station, die Gitarre und Gesang ergänzt. Dabei hat man den Eindruck, auf der Bühne steht eine ganze Band. Sehens- und hörenswert!