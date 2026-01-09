Während den Sommerferien vom 11.08.2026 bis 01.09.2026 findet unser jährliches Sommerprogramm statt. In unseren Kursen ist jede Altersstufe willkommen. Die Termine hierfür sind immer dienstags ab dem 11.08.2026. Der Kursplan liegt an der Rezeption aus und ihr findet ihn auch auf unserer Website. Für Externe, die an unserem Sommerprogramm teilnehmen möchten, gibt es einen SUMMER DANCE PASS. Dieser ist an der Rezeption & in unserem Online Shop erhältlich. An den anderen Tagen ist die Tanzschule geschlossen! Wir wünschen Euch sommerlich sonnige Sommertage!
Sommerprogramm 2026
Unser sommerliches Tanzangebot für alle Altersstufen!
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New York City Dance School Leitzstraße 4, 70469 Stuttgart
New York City Dance School Leitzstraße 4, 70469 Stuttgart
Sport & Bewegung