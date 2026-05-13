SOMMERSERENADE TANGO - Eröffnungskonzert der 14. Stuttgarter Chortage mit dem VokalWerk Stuttgart e.V. & Cuarteto Rotterdam

Das Eröffnungskonzert der 14. Stuttgarter Chortage 2026 steht ganz im Zeichen eines verführerischen Tangos in einer lauen Sommernacht. Das VokalWerk Stuttgart lädt zu einem Konzertabend ein, der die sinnliche Kraft und emotionale Intensität dieser Musik in den Mittelpunkt stellt. Der Tango ist dabei weit mehr als eine Stilrichtung: Er verkörpert Sehnsucht, Nähe und eine tiefe menschliche Ausdruckskraft, die sich unmittelbar auf Musik und Publikum überträgt.

Im Zentrum des Programms steht Martin Palmeris Misa a Buenos Aires, eine außergewöhnliche Komposition, die die traditionelle Form der Messe mit dem leidenschaftlichen Geist des Tango Argentino verbindet. Dieses Werk vereint musikalische Innovation mit emotionaler Tiefe und eröffnet einen klanglichen Dialog zwischen liturgischer Tradition und südamerikanischer Musikkultur.

Ergänzt wird das Programm durch Werke wie Don’t Cry for Me Argentina und El Tango de Roxanne, die mit bekannten Melodien und dramatischem Ausdruck weitere Facetten des Tangos erlebbar machen und den Abend atmosphärisch verdichten.

Für die authentische Umsetzung arbeitet der Chor mit dem Cuarteto Rotterdam zusammen, deren Bandoneon-Spiel eine zentrale Rolle im Klangbild einnimmt. Als Solisten wirken Ines Lex und Marc Hohnhaus mit, deren musikalische Hingabe und Virtuosität die Ausdruckskraft des Programms maßgeblich prägen.

Dieser Abend verspricht ein intensives Konzerterlebnis, das musikalische Leidenschaft, kulturelle Vielfalt und emotionale Tiefe in einem stimmigen Gesamtkonzept vereint.