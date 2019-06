× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Für Chöre ist Tradition und Nachwuchs gleichermaßen wichtig. Das Singen am See wird dem in jeder Hinsicht gerecht.

Sie erleben die Kinder des ASR-Schulchors, den Männergesangsverein Dagersheim-Darmsheim sowie beide Chöre der Chorvereinigung Liederkranz Böblingen e.V., Vocalix und Liederkranz.

Durch das unterschiedliche Repertoire der einzelnen Gruppen ist Vielfalt und gute Unterhaltung garantiert. Herzliche Einladung zu einem fröhlichen Abend in der Alten TÜV-Halle.