Auch nach über 15 Jahren präsentiert sich ofChors bei Sommer am See so knusprig und spritzig fürs Ohr, so luftig und lecker fürs Auge, so sanft und manchmal scharf im Abgang und nach all den Jahren noch immer appetitlich und frisch angerichtet wie einst 2003.

Neben dem Besten der letzten Jahre aus Gospel, Pop und Reggae steht auch souliges, funkiges sowie brandneues aus den Bereichen Motown und R‘n‘B auf dem Menüplan.