Buntes Sommerfest

Ein bunter Reigen an Attraktionen bietet dieses Sommerfest in der Neuen Mitte! Musik wie Ernst And The Hemingways, ebenso wie ein DJ laden zum Tanzen ein. Mitmach Programme wie Zumba, Kindertanz, Line-Dance oder auch verschiedene Volkstänze erweitern die eigenen Kenntnisse an Tanzschritten. Es wird eine Spielstraße geben, mit Jenga, Erdball und Schwingtuch. Die Palette an kreativen Ideen für die kleinen Besucher ist breit gefächert: Basteln für Kinder, Kinderschminken, Afrikanische Zöpfe flechten oder Henna Bemalung. Natürlich trägt auch ein vielfältiges Angebot für Leib und Magen zu diesem munteren Mix des Sommerfestes bei!