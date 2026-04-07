Sommerserenaden

Angelika Lenter Sopran / Sandra Stahlheber Alt / Hannes Wagner Tenor / Christian Dahm Bass / Melania Kluge Klavier

Freuen Sie sich auf ein buntes Vokalprogramm des Athos Ensembles. Seit über 10 Jahren ist dieses Quartett mit dem Festival verbunden, hatte es doch gewissermaßen in Niederstetten beim Hohenloher Kultursommer sein Gründungskonzert gegeben. Freuen Sie sich auf drei locker-lauschige Einlagen im Schlosshof mit Volksliedern, frühen Schlagern oder Klassischem mit Rossinis Quartetto pastorale oder Haydns Beredsamkeit.

Auftritte um 17:30 Uhr / 18:30 und 19:30 Uhr

Im Flanierticket enthalten.